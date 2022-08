Festa do Peão de Barretos movimenta região e espera mais de 900 mil visitas

Neste ano, em que a Festa chega à sua 65ª edição, são esperadas mais de 900 mil visitas no Parque do Peão no período de 18 a 28 de agosto. E atrações para atrair esse público não faltam. De acordo com os organizadores, serão mais de 100 shows na programação artística, além de apresentações culturais espalhadas pelo espaço. Já a grade de competições esportivas inclui finais dos campeonatos nacionais e a 28ª edição do Barretos International Rodeo.

“O Parque do Peão vira um gigantesco centro de entretenimento com atrações para todos os estilos e idades. Tem tanto shows focados no público em geral, com grandes nomes da música que inclusive vão além do sertanejo, como também música raiz, danças e apresentações que fomentam a cultura regional. O rodeio é um capítulo à parte, a Festa do Peão de Barretos é o sonho de todo competidor e o Barretos International Rodeo é referência mundial”, afirma Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação organizadora.

O organizador também ressalta que a Festa tem um espaço exclusivo para as crianças, o Rancho do Peãozinho, com atividades socioeducativas para o público infantil. O espaço recebe durante o evento mais de 50 mil visitas.

Investimentos, empregos e economia aquecida

Para a edição deste ano, o Parque do Peão está recebendo mais de R$ 10 milhões em investimentos na infraestrutura. “Temos uma estrutura fixa de mais de 2 milhões de metros quadrados e regularmente investimos em melhorias pra receber melhor nossos visitantes”, conta Muzetti.