FLÓRIDA: Definidos os semifinalistas do Campeonato de Férias Futsal 2022 

A última rodada do Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista foi encerrada na noite de ontem (1º de agosto), com três partidas. A rodada ainda definiu os classificados para as semifinais.

A primeira partida da noite, os Galatico’s enfrentou a equipe do Igor BarberShop/ RV Financeira e venceu por 4 a 3, garantindo assim a vaga nas semifinais da competição. Já a segunda partida da noite, o Indaiá/Primeira Veículos/ Trans Marangoni/Costa e Oliveira goleou por 15 a 2 os Amigos e Amigos. Na última partida da noite, o líder Tripinha/Tapeçaria Vitória ficou no empate em 2 a 2 contra a equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º)– Tripinha/Tapeçaria Vitória – 13 pontos

2º)– Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira – 12 pontos

3º)– Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul – 10 pontos

4º)– Galatico’s – 6 pontos

5º)– Igor BarberShop/RV Financeiro – 3 pontos

6º)– Amigos e Amigos 0 pontos

ARTILHEIROS

– Luiz Henrique (Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira) – 16 gols

– Leonardo Mendes (Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul) – 7 gols

– Diogo (Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira) – 7 gols

MELHOR DEFESA

– Tripinha/Tapeçaria Vitória – 8 gols

MELHOR ATAQUE

– Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira – 32 gols

SEMIFINAIS

Definido o último classificado, acontece nesta quarta-feira (3) as semifinais do Campeonato de Férias, com os seguintes confrontos:

19h45 – Indaiá/Primeira Veículos/Marangoni/Costa e Oliveira x Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul

20h45 – Tripinha/Tapeçaria Vitória x Galatico’s

A realização do Campeonato de Férias de Futsal 2022 é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.