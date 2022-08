FLÓRIDA: Projeto Boa Visão está sendo implantado nas escolas

O Projeto Boa Visão está sendo implantado nas escolas de Flórida Paulista através de uma parceria entre o Instituto Retribuir, Secretaria Municipal de Saúde e Poder Judiciário.

É de conhecimento dos educadores que parte dos alunos apresentavam dificuldade no aprendizado devido a deficiência na acuidade visual. Essa deficiência em muitos casos não é percebida pelos alunos e professores em sala de aula e não são de conhecimento dos próprios pais dos alunos.

Ainda que seja do conhecimento, alguns não dispõe de recursos para a realização de consultas com o oftalmologista bem como para a aquisição de óculos e respectivas lentes ou tratamentos médicos.

O Instituto Retribuir tem seu propósito de colaborar com as entidades sociais do município de Flórida Paulista nas áreas de educação e social objetivando o desenvolvimento integral de sua comunidade mais vulnerável e, uma vez que, após os dois anos com redução das ações desenvolvidas por conta da pandemia da Covid-19, faz-se necessário retornar este apoio, devido, principalmente, às consequências que a mesma causou à educação e o agravante da desigualdade de renda no Brasil.

A Secretaria da Saúde entende que o bom desenvolvimento das crianças passam pelo bom desempenho escolar e para isso é necessário o cuidado com a visão das crianças.

Os alunos da Educação Básica, em razão do esforço visual requerido, podem manifestar distúrbios oculares, como dores de cabeça, tonturas, cansaço visual e olhos vermelhos. Esses sintomas ocorrem principalmente quando estão lendo, escrevendo, pintando ou desenhando com objetos próximos dos olhos. Problemas preexistentes, não identificados, e sem o devido tratamento, podem comprometer a efetividade do processo ensino/aprendizagem, levando-os ao desinteresse e, consequentemente, à baixa aprendizagem e à evasão da escola.

Desta forma através o projeto Boa Visão, a secretaria municipal de Saúde realiza um levantamento das crianças que tem dificuldade de enxergar e são levadas para fazer uma consulta oftalmológica. Aqueles que precisarem de óculos o Instituto Retribuir fornece, sendo que parte da verba foi destinado pelo Poder Judiciário.

Este projeto que está será feito anualmente através da parceria entre o Instituto Retribuir, Secretaria Municipal de Saúde e Poder Judiciário.