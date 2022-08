MARIÁPOLIS: Vereador cobra a Prefeitura providências em ponte de concreto próximo ao Distrito Mourão

O vereador Cleber Juliano de Oliveira “Bicudo”, através de oficio enviado ao prefeito Ricardo Watanabe está cobrando a Prefeitura Municipal de Mariápolis a tomar providências referente a nova ponte de concreto construída na Estrada 4, no Corrego dos Ranchos próximo ao Distrito Mourão.

De acordo com o vereador, diversos moradores no Distrito Mourão e usuários da estrada entraram em contato indignados, inclusive com buracos que vem aumentando nas cabeceiras da ponte, podendo ocasionar acidentes no local.

Ressaltou ainda o vereador que os moradores e usuários alegam que a situação está desde fevereiro, sem poderem utilizar a ponte na qual existe placa de impedimento.

“Espero que a Prefeitura entre em contato com a empresa ou órgão responsável para que a ponte possa ser liberada o mais rapidamente possivel e assim seja solucionado o problema da erosão, evitando assim maiores transtornos aos usuários”, afirmou o vereador Bicudo.