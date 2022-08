Motociclista de 21 anos de idade morre em acidente em vicinal

Maria Eduarda Leite Silva, 21 anos, residente no patrimônio de Planalto, morreu na colisão entre sua moto e um Corsa, na vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda Andradina. O acidente ocorreu após as 14h desta terça-feira 2. As informações são do Jornal Impacto Online.

A vítima pilotava uma moto Fan, cor preta, e bateu na traseira do Corsa, dirigido por um auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Murutinga do Sul, que afirmou estar dirigindo entre 40 e 60 km/h em função de falhas no motor. Ele estava acompanhado da esposa e um amigo e iam para o comércio de Andradina.

O condutor disse que até tentou manobrar o Corsa para o acostamento quando viu a motociclista se aproximando em alta velocidade e debruçada sobre a moto. A Honda atingiu a traseira do carro com violência e a jovem teria sido arremessada a vários metros pela gravidade do impacto.

Com vários ferimentos pelo corpo, Maria Eduardo foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, os policiais tentaram reanimá-la no trajeto até a Unidade de Pronto-Atendimento em Andradina, mas ela não resistiu.

CORRENDO E DEITADA

O casal Cleuza Godoi e Agamenon Pereira seguia de Uno, no mesmo trajeto dos outros dois veículos, e testemunhou o acidente. Ambos foram categóricos em afirmar que Maria Eduarda estava praticamente deitada sobre a moto quando a jovem os ultrapassou muito acima da velocidade permitida no local.

“Pressenti que algo ruim ia acontecer com aquela motociclista, mas não pude avisá-la”, relatou Agamenon. Na hora do acidente ele levava a esposa para o ensaio de um grupo feminino de uma igreja evangélica em Andradina, mas parou, acionou os bombeiros, a Polícia Militar e voltou para avisar os pais da jovem acidentada.

Para preservar o local visando o trabalho dos peritos, policiais militares tiveram que desviar o trânsito para o acostamento no local da tragédia, cerca de 2,5 km do perímetro urbano. Segundo consta, a documentação do Corsa está em fase de processamento de renovação do licenciamento. O motorista, nessa última foto com os dois passageiros, revelou que há dois dias tirou os pontos de uma cirurgia na vesícula.