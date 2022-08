Muitos gols na rodada do Campeonato Veteranos de Futebol Médio de Lucélia

A equipe do Clube dos 40 / Restaurante Panela Caipira do Treinador Bruno Queiroz, superou sem dificuldades, o Amigos da Bola Afupel ao vencer de goleada pelo placar de 6 a 2. Destaque da partida o jogador Bé (Foto), que marcou 4 gols, enquanto Marcelinho e Carleto, deram números finais.

A quarta rodada do 1° Campeonato Veteranos Municipal acima de 40 de Futebol Médio de Lucélia, que teve seus jogos realizado no domingo (31) na Nova Arena Sintética de Pracinha teve ainda mais dois jogos, onde o ABC Vila Rancharia/ Grêmio da Vila Rennô goleou por 8 a 1, o Sintético F.C. e no outro duelo o time da Academia Bussi/ Lucélia do treinador Vinícius Bussi surpreendeu os donos da casa Pracinha F.C., ao vencer por 3 a 0.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Silva “Té” (Lucélia) e Ivan Oliveira (Sagres) da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.