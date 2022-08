Adamantina recebe Virada SP no próximo final de semana com show de Fafá de Belém

Cidade terá 19 shows gratuitos nos dias 13 e 14 de agosto



Adamantina vai virar a capital cultural do estado de São Paulo no próximo final de semana. O município recebe a Virada SP nos dias 13 e 14 de agosto. A maratona cultural é gratuita.

No total, serão 19 shows distribuídos por 03 locais da cidade, como Parque dos Pioneiros, Praça Élio Micheloni e Anfiteatro Fernando Paloni. Além de apresentações musicais, a Virada SP de Adamantina promove ainda ações como yoga no parque, meditação, stand-up de comédia e intervenções urbanas.

“Adamantina terá a oportunidade de prestigiar de forma gratuita os shows de Fafá de Belém, Clube do Balanço, Odair José, Tássia Reis e, ainda, os nossos artistas locais. Temos a certeza de que será uma grande festa”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.

Fafá de Belém sobe ao palco do Parque dos Pioneiros e promete empolgar a plateia com clássicos e novas músicas do seu repertório. A Camaleão Feira de artes, música, diversidades e gastronomia faz a virada de sábado para domingo, das 18h às 2h. E, às 7h, já está na ativa novamente até 20h, quando encerra a programação.

Para quem curte jazz, o Jazz na Kombi e o Jazz Band Forró na Pista marcam presença no evento. O público do Hip Hop também terá sua representatividade garantida com o show do Vertentes do Hip Hop.

E, a criançada também tem vez na Virada de Adamantina. “Os Mequetrefes – Grupo Parlapatões” fazem sua participação no domingo, às 9h30. “Venham participar dessa iniciativa inédita em nosso município”, convida Sergio Vanderlei da Silva.