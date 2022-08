Com gado furtado, caminhonete capota após ser perseguida e três homens são presos

Os três homens foram presos e dois são da cidade de Assis-SP e um de Paraguaçu Paulista-SP, onde os mesmos confessaram que realizaram o furto em uma fazenda no Município de Rancharia-SP, onde a equipe fez contato com o capataz da fazenda que reconheceu a marca do animal, os homens foram conduzidos a Delegacia de Rancharia, onde o Delegado de plantão ratificou a voz de prisão, e os mesmos ficaram a disposição da Justiça.