FLÓRIDA: Acontece hoje as semifinais do Campeonato de Férias 2022 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer realiza na noite desta quarta-feira (3), as semifinais do Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista.

O primeiro jogo das semifinais será entre a equipe do Indaiá/Primeira Veículos que enfrentará a equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul, às 19h45. Na primeira fase, a equipe do Indaiá terminou em 2ª lugar na classificação geral, com 12 pontos, já a equipe do Professor Rafael/Cruzeiro do Sul ficou em 3ª lugar com 10 pontos somados. Desta forma a equipe do Indaiá/Primeira Veículos joga pelo empate se classificar para a final, de acordo com o regulamento da competição.

Já a equipe do Tripinha/Tapeçaria Vitória, líder geral com 13 pontos na primeira fase enfrentará às 20h45 a equipe dos Galatico’s, que ficou em 4ª lugar com 6 pontos. De acordo com o regulamento a equipe do Tripinha/Tapeçaria Vitória joga pelo empate para chegar a final.

As partidas serão realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrarezi.

O tradicional evento esportivo do município realizará sua grande final na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto.