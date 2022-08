JUNQUEIRÓPOLIS: Associação Comercial e Empresarial apresenta projeto de construção da sede própria

A diretoria da ACEJ – Associação Comercial e Empresarial de Junqueirópolis, dirigida pela presidente Lucilena Casado Zogheib, iniciou o processo de transformar em realidade um dos sonhos mais antigos dos comerciantes, de construir uma sede própria para a associação.

Em evento realizado na terça-feira, dia 26, no salão de festas do JTC – Junqueirópolis Tênis Clube, contando com a presença dos associados e autoridades do município, a diretoria apresentou o projeto arquitetônico para a construção da sede própria da ACEJ.

Na abertura do evento usaram a palavra o presidente da Câmara Neto Furini que falou em nome dos vereadores e o prefeito Osmar Pinatto que discorreu aos presentes sobre a importância de todos comerciantes e poder público estarem juntos para a concretização do projeto de edificação da sede própria.

A presidente Lucilena Casado Zogheib saudou os presentes e discursou sobre o processo envolvendo a conquista do terreno até esse momento de apresentação do projeto da ACEJ, com agradecimento a Prefeitura e Câmara, comissão de construção, associados e imprensa presente, além do empenho e colaboração para o projeto “Construindo o Futuro” da Associação.

Na sequência foi a vez da engenheira civil, acadêmica de arquitetura e pós-graduada em arquitetura de interiores Cintia Silvestre, que presenteou a diretoria com o projeto arquitetônico do projeto comercial para ACEJ, apresentando as imagens fotorealistas, desde o estudo arquitetônico, planta baixa, cobertura, terreno, planta de área, locação de mobiliários, exterior, proposta de fachada e imagens internas.

O diretor Semi Zogheib usou a palavra em nome da comissão de construção, discorrendo sobre a parte financeira (recursos), objetivando a captação de recursos para a edificação do prédio a ser construído na Rua Quinzinho da Cunha próximo a Praça do Centenário.

Sendo dado abertura para os presentes se pronunciarem, o empresário José de Souza, ex-presidente da ACEJ, parabenizou a presidente Lucilena e diretoria pela iniciativa em unificar os associados na realização do tão pretendido projeto em edificar a sua sede própria.

Àqueles que desejam ver o projeto está à disposição em caderno impresso e virtual na sede da ACEJ situada no Complexo de Serviços da Avenida Sete de Setembro.