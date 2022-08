Latam inaugura operações no Aeroporto de Presidente Prudente

Voo inaugural da Latam pousou ontem de manhã no Aeroporto de Presidente Prudente, com 100 passageiros. A aeronave, um Airbus A320 com capacidade para até 176 passageiros, foi submetida ao tradicional “batismo” na chegada ao terminal.

O voo será direto, diariamente, a partir do Aeroporto de Guarulhos. Agora a Latam já voa para 55 destinos no Brasil (antes da pandemia eram 44). Recentemente inaugurou operações em Sinop, Montes Claros, Caxias do Sul e Juiz de Fora.