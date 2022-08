MARIÁPOLIS: Rodeio é confirmado com grandes shows para o mês de agosto com entrada franca

No último final de semana foi confirmado através das redes sociais a realização do Mariápolis Rodeio Show, de 12 a 15 de agosto, com entrada franca.

O evento que estava sendo aguardado teve além da sua confirmação também teve anunciada os shows que agradaram a população de Mariápolis e teve grande repercussão também na região.

No dia 12 (sexta-feira) a abertura da festa será com João Bosco & Vinícius. No dia 13 (sábado), show com Pedro Paulo & Alex. No dia 14 (domingo), Jeann & Julio. E no dia 16 (segunda-feira), Matheus & Kauan.

Nas quatro noites, antes dos shows, haverá rodeio em touros. A abertura oficial ocorre na sexta-feira e o encerramento e finais das montarias na segunda-feira.

De acordo com informações divulgadas, a estrutura para a realização do Rodeio Show de Mariápolis será montada ao lado na Unidade Básica de Saúde José Eronis Barbosa na entrada da cidade.

Para o evento, deve ser montada uma ampla estrutura com arena, arquibancadas, camarotes e praça de alimentação, para recepcionar os moradores da cidade e visitantes da região.