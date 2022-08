LUCÉLIA: Selecionados do Programa Bolsa Trabalho iniciam atividades

Os bolsistas selecionados para o programa Bolsa Trabalho no município de Lucélia iniciaram as atividades no último dia 18 de julho.

A iniciativa faz parte do programa Bolsa do Povo, do Governo do Estado de São Paulo, e oferece ocupação, renda e qualificação profissional para a população desempregada e em situação de vulnerabilidade social.

Nesta etapa, ao todo foram selecionados 120 bolsistas, que estão desempenhando tarefas nos departamentos da Prefeitura Municipal de Lucélia, como nas Secretarias de Assistência Social, de Educação e do Meio Ambiente, além dos setores de Esporte e Almoxarifado.

Os participantes foram recepcionados pela secretária da Assistência Social, Paula Lago, onde instruiu os bolsistas quanto ao programa e a importância do trabalho para o município.