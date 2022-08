Acidente envolve três veículos na SP-294 entre Flórida e Pacaembu

Um acidente ocorrido no cair da tarde desta quinta-feira (4), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Flórida Paulista e Pacaembu envolveu três veículos.

Um Fiat Fiorino, um GM Astra com placas de Tupi Paulista e um VW Saveiro com placas de Ribeirão Preto são os carros desta ocorrência.

De acordo com as primeiras informações, segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, teriam sido registrados neste acidente apenas danos materiais, ou seja, não haviam vítimas no local, sendo que seguiam em mesma direção (Flórida Paulista / Pacaembu) a Fiat Fiorino e a VW Saveiro.

Em dado momento, o motorista da Fiorino teria perdido o controle da direção e a Saveiro que seguia logo atrás, ao tentar desviar, acabou colidindo com o Astra que fazia o sentido contrário (Pacaembu / Flórida Paulista).

Apesar da dinâmica aparente no local do acidente, as causas devem ser apuradas.



O Sargento PM D’Aquino, que é comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista, já de folga e no retorno para sua residência, passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros atendimentos aos envolvidos. Ele contou com o apoio de outro militar o Soldado PM Luso, que também de retorno do trabalho, parou para o suporte até a chegada da equipe da Polícia Militar Rodoviária.

A equipe de radiopatrulha de Flórida Paulista que havia acabado de entrar em serviço, com os policiais Cabo PM Daguano e Cabo PM Viotto também apoiou nesta ocorrência.

Aos motoristas que trafegam pela via é necessário que seja redobrada a atenção visando evitar novos acidentes, uma vez que a ocorrência segue em atendimento.

A matéria segue aberta à alteração de conteúdo, o que pode acontecer a qualquer momento.