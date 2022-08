ADAMANTINA: Inscrições para o concurso da Prefeitura estarão abertas a partir de segunda-feira (8)

A partir de segunda-feira (8) até as 16h do dia 23 de agosto o período de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Adamantina.

As vagas são destinadas ao provimento do cargo público efetivo de: ajudante geral feminino e masculino, motorista; auxiliar de desenvolvimento escolar; auxiliar administrativo; auxiliar de atendimento especializado; auxiliar de desenvolvimento infantil – feminino; inspetor de alunos de escola pública; orientador social; educador de EMEI ciclo I; dentista; professor de educação infantil EMEI ciclo II e professor de educação fundamental – PEB II – educação artística.

Os salários variam de R$ R$ 1.220,35 a R$ 3.459,67. As taxas de inscrição são de R$14,01 para os cargos que exigem nível fundamental e de R$14,23 para os cargos de ensino médio completo e R$14,31 para os de nível superior. As provas objetivas e entrega de títulos serão no dia 23 de outubro.