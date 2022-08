DRACENA: Município sediará pela primeira vez o Campeonato Internacional de Gueitebol

Pela primeira vez, Dracena irá sediar o Campeonato Internacional de Gueitebol – Memuro Brasil, nos dias 8 e 9 de julho de 2023, no Estádio Írio Spinardi. A organização do grandioso evento esportivo é da Associação Dracenense de Esportes e Cultura (ADEC) e a Prefeitura.

As tratativas para o evento já foram iniciadas em reunião com os representantes do clube japonês na cidade, Alberto Yamamoto e Hermes Tamura, que estiveram no gabinete municipal acertando detalhes com o prefeito André Lemos. O secretário de Esportes, Milton dos Santos também participou. Na ocasião, o prefeito conversou por telefone com Julio Katsumi Hagio, presidente da União dos Clubes de Gueitebol do Brasil (UCGB) e o convidou para conhecer Dracena. Este ano, a União dos Clubes completa 40 anos de atividades.

Neste ano, o Campeonato Internacional de Gueitebol aconteceu no início deste mês, na capital paulista. A equipe da ADEC conta com jogadores na faixa etária entre 25 a 97 anos.

Dracena foi eleita para sediar o evento no ano que vem e a equipe da ADEC de gueitebol é a atual campeã entre as seleções regionais do Brasil. A previsão é que participem 150 equipes, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia.

O prefeito André Lemos comemorou o anúncio feito pela ADEC e ressaltou a importância econômica também de poder sediar um evento como este na cidade. “Para nós é um motivo de grande alegria que a nossa cidade seja sede de um grande evento como este. Com certeza vai movimentar o nosso comércio. Queremos oferecer uma excelente recepção aos participantes”, disse o prefeito.