FLÓRIDA: Município conta com 8.076 eleitores aptos a votar na eleição deste ano

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o número de eleitores aptos a votar na eleição de outubro deste ano, para escolher presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, além de senadores, deputados federais e estaduais.

Em toda a área do Cartório Eleitoral da 157ª zona eleitoral da comarca de Adamantina, que também responde pelos municípios de Flórida Paulista e Mariápolis, o contingente de eleitores aptos a votar é de 38.863 eleitores, segundo o site do TSE.

Do total de eleitores registrados na zona eleitoral Adamantina, o município de Flórida Paulista conta com 8.076 eleitores aptos.

No ano de 2018 na zona eleitoral de Flórida Paulista havia um total de 8.193 eleitores e agora passou a ter 8.076 eleitores, portanto menos 1,428%. Ainda para efeito de informação do total de eleitores atuais de 8.076, tem 4.144 mulheres e 3.931 homens e ainda um não informado, portanto a maioria de eleitores na Cidade Amizade é do sexo feminino.

Em Flórida Paulista são três locais de votação: Emef Octaviano José Corrêa, com 3.912 eleitores aptos, EE Doutor Pércio Gomes Gonzáles com 3.680 eleitores, e Emefei Mariana Militão Rondon no Distrito do Indaiá com 484 eleitores.