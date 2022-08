Floridense é secretário na Prefeitura de Dracena

O floridense Marcos Cruz está atuando na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública de Dracena.

Marcos residiu por muitos anos em Flórida Paulista e aqui possui vários familiares e amigos.

Ele aceitou o convite do prefeito André Lemos em outubro de 2021 para comandar a pasta e desenvolver as atividades relacionadas ao setor no atendimento à comunidade dracenense.



“Agradeço a confiança depositada pelo prefeito. Para mim é um orgulho ter assumido o cargo, pois, tenho minhas origens em Flórida Paulista onde criei um amplo grupo de amigos os quais cultivo até hoje e que vibram com cada conquista”, destacou o Marcos Cruz.

Ainda em conversa com o jornalismo Folha Regional, Marcos Cruz destacou que está muito feliz em fazer parte deste desafio e se colocou à disposição da comunidade dracenense para colaborar com o bom andamento dos serviços e o bem estar da população.