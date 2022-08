Irapuruense é pré-candidato à deputado estadual

O irapuruense Valdenir José Betio é pré-candidato à deputado estadual pelo Partido Social Cristão – (PSC).



Aos 56 anos, ele é nascido em Irapuru; policial militar da reserva e já atuou na Polícia Militar Rodoviária por 30 anos. Atualmente atua na área da segurança.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Betio disse que nunca foi político, mas que pretende se dedicar aos moradores da Nova Alta Paulista buscando melhorias nas mais diversas áreas, com foco principal na educação, saúde e segurança pública.



A convenção que homologou a candidatura de Betio à deputado estadual foi realizada em 30 de julho em São Paulo.