FLÓRIDA: Hoje acontece a grande final do Campeonato de Férias de Futsal

Tripinha/Tapeçaria Vitória x Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira fazem nesta sexta-feira (5), a grande final do Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista.

Vice-líder na classificação geral na primeira fase, a equipe do Indaiá chegou a finao ao vencer a equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul e venceu pelo placar de 8 a 4. Já a equipe Tripinha/Tapeçaria Vitória goleou por 7 a 2 a equipe dos Galatico’s na segunda partida válida pelas semifinais, garantindo a classificação para a decisão.

A grande final será realizada no Ginásio Municipal de Esportes Valdemir Ferrarezi à partir das 20h45. Antes, às 19h45, acontece a partida válida pelo terceiro lugar entre a equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul e a equipe do Galatico’s.

A TV Folha Regional transmite ao vivo a grande decisão através de suas redes sociais.

A realização do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.