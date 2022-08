FLORA RICA: Prefeitura realiza curso de capacitação com podadores da Administração

No dia 23, das 8h00 até as 12h00 foi realizado um curso de capacitação em poda de árvores com os funcionários da administração municipal no Centro Social Urbano (CSU).

O curso contou com a participação de José Walter Figueiredo Silva, engenheiro agrônomo com vasta experiência em arborização urbana, que desenvolveu e implantou no Estado de São Paulo o Programa Município Verde Azul (PMVA).

O palestrante abordou sobre o tema “Princípios de poda” e estendeu-se sobre pontos importantes a serem desenvolvidos e aplicados em âmbito municipal relacionada ao caso.

O objetivo do curso foi de adequar os procedimentos de poda e supressão de árvores no município, informando sobre técnicas e legislações pertinentes para a execução desse serviço, transmitindo aos participantes conhecimentos importantes inerentes ao tema.

A prefeita Rosicler Camargo esteve no local juntamente com os secretários de Meio Ambiente Inaldo dos Santos Nascimento e de Obras e Urbanismo Elicio Ribeiro dos Anjos.