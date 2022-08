IRAPURU: Realizado treinamento com técnicas de primeiros socorros aos profissionais da Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Irapuru promoveu durante todo o dia 25 de julho, um treinamento com todos os professores, psicólogo, psicopedagoga e demais profissionais da Educação, com técnicas de primeiros socorros.

O treinamento foi ministrado pelos bombeiros Cristian Montovani, Junior Robles, Fabrício Almeida e Cidôneo Freire pertencentes à Corporação de Bombeiros da cidade de Martinópolis.

A fim de fazer com que todos os participantes tivessem maior e melhor acesso às técnicas apresentadas, os servidores foram divididos em dois grupos e aprenderam a respeito de primeiros socorros; prevenção de acidentes; Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e desengasgamento.

De acordo com os bombeiros, levar esse conhecimento para quem atua com crianças de diferentes faixas etárias e em ambientes variados é de extrema importância, pois diante de uma necessidade, eles saberão como agir.

“Quanto mais rápido for esse primeiro atendimento, melhor é, pois as chances da criança que está necessitando do auxílio aumentam de forma considerável”, afirmaram os bombeiros.

Eles ainda comentaram que quanto mais pessoas estiverem capacitadas, melhor é, caso seja necessário, elas saberão apoiar até a chegada do atendimento especializado.