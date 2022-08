MAGAZINE HOLLYWOOD: compre e concorra R$ 2 mil e dois celulares

Comprando no Magazine Hollywood, você concorre ao sorteio de R$ 2 mil e dois celulares de última geração.

Os prêmios fazem parte da promoção do Dia dos Pais, onde ao efetuar suas compras, você ganha cupons para concorrer ao sorteio que acontece no dia 13 de agosto pela Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista.

O Magazine Hollywood tem tudo para o seu papai: camisa; calça jeans e social; bermudas; camiseta; meia; cueca; pijamas; gravatas; mochilas; linha esportiva; toalhas; cintos e muito mais.

Ah! O Magazine Hollywood tem tamanhos especiais para os papais, do EGG ao 60! Presente para todo o tamanho e pra mexer com o coração do seu paizão!

Corre para o Magazine Hollywood! Aproveite a promoção e presenteie quem você ama!