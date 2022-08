Festa da Padroeira com cavalgada e almoço acontecem hoje e amanhã em Eneida

A 6ª Festa da Padroeira Santa Helena, de Eneida, Distrito de Presidente Prudente que fica a cerca de 58 km de Flórida Paulista, acontece neste fim de semana.

A programação tem início hoje (6), às 19h, com a celebração da Missa Sertaneja e quermesse na capela do distrito.

No domingo (7), às 9h, a cavalgada com saída da “Mentolândia”, promete reunir pessoas e comitivas de várias cidades da região.

Após a cavalgada, será servido o tradicional churrasco com o leilão de gado às 12h.

A animação dos dois dias de evento fica por conta da dupla Pedro Henrique e Trevisan e convidados.

A renda obtida com a quermesse e o leilão de gado, será revertida para a construção de salas de catequese visando atender a comunidade.

Mais informações podem ser obtidas com Luiz Araújo através do telefone: (18) 99664-1756 ou com o Celinho (18) 99735-3288. Doações também podem ser feitas através destes dois contatos.