FLÓRIDA: Indaiá/Primeira Veículos é campeão do Campeonato de Férias 2022

Na noite de ontem (5), o Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi ficou lotado com a presença da população para prestigiar a final do Campeonato de Férias Futsal 2022.

Os jogos começaram com a disputa pelo terceiro lugar, vencida pela equipe do Professor Rafael/Escritório Cruzeiro do Sul por 6 a 2 contra os Galatico’s. Logo após os pequenos da escolinha municipal de futsal deram um show e encantou a todos os presentes com uma partida amistosa.

Em seguida aconteceu a espera final vencida com tranquilidade pela equipe do Indaiá/Primeira Veículos/Trans Marangoni/Costa e Oliveira por 5 a 0 contra Tripinha/Tapeçaria Vitória. Foram premiados com troféus e medalhas os 1º, 2º e 3º lugares, além do goleiro menos vazado (Anderson do Tripinha/Tapeçaria Vitória), artilheiro (Lú – Indaiá), atleta revelação (Lú – Indaiá) e gol mais bonito (Douglas Zóio do Indaiá).

A final ainda contou com a cobertura e transmissão ao vivo da TV Folha Regional.

Participaram da cerimônia de premiação autoridades e esportistas do município.

“Parabenizamos todas equipes e colaboradores que fizeram um campeonato organizado e com muito respeito ao próximo”, destacou o secretário Luiz Roberto Aléssio.

O Campeonato de Férias Futsal 2022 de Flórida Paulista foi uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Municipal de Esportes.