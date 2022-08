DRACENA: Big Mart – Centro de Compras apresenta projeto do empreendimento que será construído na cidade

Uma notícia bastante aguardada no município de Dracena foi anunciada esta semana pelo prefeito André Lemos, no gabinete no Paço Municipal. O proprietário da rede Big Mart – Centro de Compras Ltda. -, Marco Antônio Rasquel apresentou junto a sua equipe, o projeto do grande empreendimento que será construído em Dracena.

O Big Mart será construído no cruzamento das avenidas Inglaterra com a dos Mangueirais, sentido ao novo bairro, o Aroeiras. O local é de grande visibilidade tanto para quem entra quanto para quem sai da cidade, para ingressar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Fica no bairro Campo Belo, próximo aos bairros São Cristóvão; Frei Moacir III e Jardim das Palmeiras.

Rasquel comentou que agora o Big Mart já pode ser considerado uma realidade para Dracena. “Estamos com o projeto pronto, será uma loja de 11 mil metros quadrados de construção, com 223 vagas de estacionamento. Vamos necessitar de 350 colaboradores diretos e indiretos. Sempre tive vontade de vir investir no município e agora chegou a hora”.

A loja oferecerá mais de 10 mil itens em produtos. No mesmo local haverá lojas de apoio trazendo maior conforto e agilidade aos consumidores. Também em anexo à loja, haverá um centro automotivo, com produtos e acessórios, além de pneus e troca de óleo para veículos e abastecimento com combustíveis, no Posto Big Express.

Este será considerado o novo ponto comercial da cidade de Dracena. O proprietário Rasquel informou que a previsão de inauguração da loja é para o primeiro semestre do ano que vem.