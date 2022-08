MARIÁPOLIS: Lixeiras são instaladas na praça após pedido de vereador

O vereador Cleber Juliano de Oliveira “Bicudo” apresentou na Câmara Municipal de Mariápolis no mês de junho, uma indicação solicitando à Prefeitura Municipal que viabilize a instalação de lixeiras em diversos pontos na praça Frei Dionisio Antonio Marinelli.

Ressaltou o vereador que apresentou a referida reivindicação após solicitação de moradores, principalmente das pessoas que frequentam a praça com seus filhos para momentos de descontração e lazer nos brinquedos instalados no local.

Após o pedido do vereador Bicudo na Câmara Municipal, a administração municipal instalou recentemente diversas lixeiras na praça Frei Dionisio.

O vereador em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, agradeceu a administração municipal por atender a sua solicitação instalando as lixeiras na praça.

“Agora com as lixeiras, todos terão locais adequados para jogarem os lixos e não deixar nos bancos e calçadas da praça, o que com certeza proporcionará maior higiene e limpeza no local que é o cartão postal e referência da população de Mariápolis”, afirmou o vereador Bicudo.