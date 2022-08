Motorista morre após batida entre carros em rodovia de Monte Aprazível

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 469, um carro foi atingido de frente por um outro, que tentou realizar uma ultrapassagem em local permitido, mas que não conseguiu finalizar o procedimento.

Carlos Roberto da Rocha foi socorrido, levado para um hospital de Monte Aprazível, mas não resistiu. Outras três pessoas que estavam com ele no veículo, de acordo com a polícia, ficaram feridas gravemente.