Fazendeiro é autuado em R$ 213 mil por destruir vegetação nativa

Com imagens de monitoramento por satélite, a Polícia Ambiental foi até uma fazenda realizar uma vistoria. No local, a equipe constatou a supressão de vegetação nativa mediante o uso de trator de esteira em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Ribeirão Marrecas.

Diante das irregularidades, foram elaborados três Autos de Infração Ambiental em desfavor da fazenda, representada pelo proprietário – um homem de 42 anos: