FLORA RICA: Programa Melhor Caminho beneficia estrada rural do município

A Prefeitura Municipal de Flora Rica está realizando obras em trechos do município por meio do programa “Melhor Caminho Bandeirantes”.

Iniciada na última semana, as obras buscam trazer melhorias no acesso aos bairros Bandeirantes e Bela Vista que fazem parte da zona rural do município.

A conquista é resultado de solicitações de convênios realizado no mês de fevereiro por meio do “Melhor Caminho”, programa do Governo do Estado de São Paulo e uma parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

A prefeita Rosicler Camargo esteve no local onde está sendo realizada a obra, juntamente com o engenheiro agrônomo Mikiu e acompanharam de perto todo o andamento dos trabalhos que deverá proporcionar estradas com maior conforto e segurança para o acesso a zona rural e o escoamento da safra grícola do município de Flora Rica.