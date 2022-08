FLÓRIDA: Instituto Retribuir recebe doação de 500 armações de óculos para o “Projeto Boa Visão”

O Instituto Retribuir de Flórida Paulista recebeu a doação de 500 armações de óculos que serão direcionados para o “Projeto Boa Visão”.

A doação foi feita pelo floridense Wellington Araújo, popularmente conhecido como “Colé” e recebida pelo presidente do Instituto Retribuir, Fernando Marton e o ex-presidente Pedro Ventura.

O Projeto Boa Visão foi idealizado pelo presidente do conselho deliberativo do Instituto Retribuir, Sérgio Gonçalves, com a coordenação do secretário municipal de Saúde Aguinaldo Carvalho com o apoio da Prefeitura Municipal, Fórum da Comarca de Flórida Paulista e o Ministério Público.

Tem como intuito beneficiar alunos da rede municipal de ensino e da escola Pércio com consultas médicas oftalmológicas e doação de óculos.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Fernando Marton agradeceu a doação e destacou a sua importância.

“Com essa importante doação, crianças e adolescentes de nossa cidade poderão ter mais qualidade de vida com os cuidados da visão e a melhora do aprendizado será nítida nos resultados obtidos pelos mesmos”, destacou Fernando Marton.