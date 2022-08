OSVALDO CRUZ: Município volta a receber o Circuito Sesc de Artes em agosto na praça São José

O Circuito Sesc de Artes está de volta a Osvaldo Cruz. O evento acontece no próximo dia 13 de agosto e vai reunir diversas formas de arte na praça São José.

O evento contará com artes visuais e tecnologia, circo, dança, literatura, música e teatro. Confira:

– Artes visuais e tecnologias: grafiqueta Zine – Ateliê de criação de fanzines;

– Ateliê Libélula & Sarau Comics (SP): ateliê aberto à experimentações gráficas, voltado para a criação de publicações impressas, os zines. A atividade tem o objetivo de empode-rar e incentivar os participantes a terem contato com uma nova forma de comunicação social e expressão artística.

– Circo – Mix Dux - Circo Dux (RJ). No espetáculo, Palito e Lucas desafiam as leis humanas, jogando facas, torcendo corpos e fazendo música com panelas e outros objetos inusitados, sempre com muito humor e palhaçada. Dinâmica, a apresentação reúne técnicas como acrobacia, malabarismo e ilusionismo, levando o público a uma viagem pelos universos do circo e do teatro.

– Dança – Lindy Hop - BeHoppers (MG): artistas do grupo mineiro promovem o resgate do lindy hop, estilo de dança nascido nos EUA, nos anos 1920, considerado uma mistura de breakaway, charleston e sapateado. Após uma apresentação, o grupo convida a plateia a participar de uma animada aula aberta guiada por professores e dançarinos.

– Literatura – histórias para guardar na memória – Coletivo Brotando em Mim (SP). Os livros e as histórias trazem a possibilidade de conhecer e experienciar aventuras, alegrias, medos e até tristezas. Embarcar nesses diferentes universos é uma boa oportunidade de criar memórias. Pensando nisso, o grupo apresenta uma seleção diversa de livros para todas as idades, inclusive bebês.

– Música – Drik Barbosa – Drik Barbosa & Banda [Bailarinas] (SP): a cantora e compositora paulistana apresenta as faixas do seu disco de estreia, que leva o nome da artista. As músicas partem do rap e transitam pelo pop, passando pelo R&B, pelo funk e pelo pagode, com letras, criadas a partir de vivências que falam sobre o empoderamento feminino e a negritude.

– Teatro – Quando eu morrer vou contar tudo a Deus – O Bonde (SP): baseado numa história real, o espetáculo acompanha Abou, um menino africano que foi encontrado dentro de uma mala tentando entrar no continente europeu. Ao som de tambores e violão, atores-narradores apresentam a trajetória do pequeno refugiado que enfrentou dificuldades com criatividade, imaginação e coragem.

O Circuito Sesc de Artes é promovido pelo Sesc-SP com o apoio da Prefeitura Municipal, Associação Comercial de Osvaldo Cruz, Sincomércio de Osvaldo Cruz, Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo e Paróquia São José. Todos os espetáculos são gratuitos.