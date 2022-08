No sábado, dia 06, por volta das 2h da madrugada, foi despachada via COPOM uma ocorrência onde uma mulher (51 anos), pelo Jardim dos Pássaros, estava pela via pedindo socorro com uma criança no colo.

A vítima informou que seu amásio (43 anos) estava agressivo e que queria agredi-la e que em certo momento desferiu golpes de fio de antena nas pernas do filho dele. Em contato com o autor, visivelmente alterado (sob efeito de bebida alcoólica), foi informado que iria se deslocar para o Plantão de Polícia Judiciária para apresentação da ocorrência amparado na lei Enry Borrel, que prevê medidas protetivas à crianças vítima de violência doméstica. Ele tentou se esconder no interior da residência, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Pelo Pronto Socorro, a vítima (masculino 10 anos) passou por atendimento, onde foi constatado lesões de natureza leve na região das pernas. Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, ficando à disposição da Justiça.