Campeonato Veterano Municipal de Futebol Médio de Lucélia

Com o gol marcado pelo prefeito Maurilei “Lei “, nos minutos finais da partida, a equipe do Pracinha F.C. venceu por 3 a 2, o Sintético F.C. e conquistou os três primeiros pontos, na competição. Os outros dois gols do time de Pracinha F.C. foram marcados por Tilanga e Gil.

A quinta rodada do 1°Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, que foi disputada no domingo (7) teve ainda os seguintes resultados: o time do ABC/ Rennô/ Supermercado Barcelos venceu de goleada por 12 a 3 o Amigos da Bola/ Afupel e encerrando a rodada em uma partida de vários gols desperdiçados o Clube dos 40/ Restaurante Panela Caipira e Aspumulu/ Bangolas lanches/ Supermercado Santa Terezinha ficaram no empate sem abertura de contagem (0x0).

CLASSIFICAÇÃO

ABC/ Rennô- 12, Aspumulu-7, Clube dos 40- 7, Amigos da Bola- 4, Academia Bussi- 4, Pracinha- 3 e Sintético- 00.

ARTILHEIRO

Reginaldo “Regi” – 9 gols (ABC/ Rennô)

ARBITRAGEM

Aguinaldo Silva “Té” (Lucélia) e Wesley Fernando “Dominguinho” (Pracinha) da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

DELL (Diretoria de Esportes Lazer de Lucélia) Diretor de Esportes Eduardo Fattinnanzi “Lambari”