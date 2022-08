IRAPURU: Programa Cidade Legal faz cadastramento visando à regularização de imóveis em bairros

O programa Cidade Legal realizou no mês de julho vistoria nos bairros Colônia da Fepasa, Núcleo Aléssio de Souza Machado (Morro do Andu), Núcleo Yonekiti Ishi 01 e 02 e Núcleo Alfredo Zanardi.

Os técnicos iniciaram os trabalhos para busca de documentação e análise de diagnóstico com o objetivo de traçar os caminhos da regularização dos documentos desses núcleos.

De acordo com a Prefeitura de Irapuru, são mais de 200 unidades habitacionais que serão regularizadas, onde o morador do local ficará com a escritura de seu imóvel em mãos.

O Cidade Legal é um programa de regularização fundiária realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Habitação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Irapuru, visando a regularização de imóveis que se encontram em situação informal.