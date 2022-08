JUNQUEIRÓPOLIS: Definidas as 10 candidatas para a escolha final da rainha e princesas da Aceruva 2022

Em seleção realizada na sexta-feira (5/08), no auditório do CEFE – Centro de Formação Educacional José Roberto de Souza, coroado pela presença dos familiares que puderam acompanhar o desfile das 15 candidatas concorrentes as 10 vagas para o desfile oficial programado para acontecer no sábado, 24 de setembro de 2022.

A realização é da comissão organizadora através da presidente Anidelci Picinini, integrada pela equipe da comissão para escolha da Rainha e princesas composta pela Zéze Castilho, Ilzete Japani e Silvana Dias.

Candidatas para a seleção das finalistas da Aceruva 2022:

1-Ana Caroline Venâncio Porto; 2-Ana Helena Santana Dourado; 3-Anna Laura Barroso dos Santos; 4-Camila Adriano Bernardino Alves; 5-Danielli Catharina de Souza; 6-Emily Beatriz da Silva Baroni; 7-Érica da Silva Ferreira; 8-Gabriela Nunes Osteti; 9-Livia Miorim Dal Belo; 10-Luana Cristina da Silva; 11-Rafaela Souza Santos; 12-Rayssa Fernanda Conde Martins; 13-Sabrina Ap. Pessoa Rocha; 14-Stella Claro Sampaio Rebouças; 15-Vanessa Luzia da Silva.

Para seleção das candidatas participaram do corpo de jurados as convidadas: Fran Misturini – Influencer, Vilma Tramarim de Flora-rica, Vanessa Botasso de Dracena, Leticia Fernandes da Band FM e a ex rainha da Aceruva Lívia Esteves.

Ao final do alto nível das apresentações e desfile das candidatas, foi anunciado a decisão do corpo de jurados que elegeram as candidatas finalistas para a escolha final da Rainha e Princesas para representarem a Aceruva que acontecerá de 11 a 15 de outubro de 2022: 1-Ana Caroline Venâncio Porto; 2-Ana Helena Santana Dourado; 4-Camila Adriano Bernardino Alves; 5-Danieli Catharina de Souza; 7-Érica da Silva Ferreira; 8-Gabriela Nunes Osteti; 9-Livia Miorim Dal Belo; 12-Rayssa Fernanda Conde Martins; 14-Stella Claro Sampaio Rebouças; 15-Vanessa Luzia da Silva.