JUNQUEIRÓPOLIS: Diretoria de Indústria e Comércio acompanha obras de infraestrutura das empresas no distrito industrial

O diretor de Indústria, Comércio e Agronegócio de Junqueirópolis, Josemar de Souza (Nego), juntamente com o coordenador Luís Henrique Peligrinelli, está realizando as visitas aos canteiros de obras das empresas em fase de instalação do distrito industrial IV.

As vistorias têm como propósito realizar o levantamento de como estão evoluindo as edificações das empresas que instalam seus empreendimentos e mapear os que ainda não iniciaram as obras conforme contrato firmado quando da concorrência para aquisição.

De acordo com Josemar, o distrito IV conta com seis empresas já em funcionamento produtivo, 27 em construção, cinco com as construções retomadas e quatro empresários que ainda não iniciaram suas edificações.

As empresas que não cumprirem as notificações para o cumprimento dos prazos, terão os terrenos retomados pela prefeitura e colocados em licitação para outras empresas interessadas em estabelecer em Junqueirópolis.

No levantamento da diretoria de Indústria e Comércio, na atualidade existe uma procura de 25 empresas da região interessadas em se estabelecer no município.