Aposta em lotérica da região leva quase R$ 1,5 milhão na Quina

Uma aposta feita em uma lotérica de Osvaldo Cruz dá direito ao ganhador ou ganhadora a um prêmio de R$ 1.470.140,99. O sorteio do concurso 5920 da Quina ocorreu nesta quarta-feira, 10, em São Paulo.

O novo milionário ou milionária acertou as cinco dezenas: 26 – 28 – 30 – 43 – 62.

Com 4 acertos foram 42 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 8.140,75. Já com 3 acertos foram 4.024 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 80,92.

Próximo concurso da Quina, cujo sorteio é hoje, paga prêmio de R$ 700 mil.