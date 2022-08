FLÓRIDA: Cerca de 40 empresas participam da Promoção Dia dos Pais

Cerca de 40 empresas do comércio de Flórida Paulista estão participando da Promoção Dia dos Pais da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista – ACIFP.

Nesta edição, serão sorteados um vale compras no valor de R$ 2 mil; um smartphone Motorola Moto E7I Power de 32 gigas e um smartphone Samsung Galaxy A03 32 gigas.

As empresas participantes da promoção estão identificadas com as bandeirolas, sendo necessário apenas que os clientes efetuem suas compras nos estabelecimentos, preencham o cupom e deposite nas urnas.

O sorteio será realizado no dia 13 de agosto. A campanha tem o apoio da Prefeitura Municipal.