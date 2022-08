LUCÉLIA: Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes é implantado

A Prefeitura de Lucélia, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está iniciando neste mês de agosto o projeto “PEMCE” – Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes.

Com o programa, crianças, adolescentes, adultos e idosos terão a oportunidade de praticar atividades esportivas e culturais durante todos os dias da semana em espaços públicos da municipalidade.

O programa consiste na ideia de propiciar o fomento esportivo e cultural, promovendo a formação do cidadão através de ações que trarão benefícios para os praticantes.

Inicialmente as atividades propostas são: handebol, futebol, futsal, voleibol, tênis de mesa, capoeira, judô, dança, teatro e canto/coral.

Toda a execução do projeto se dará nos espaços da cidade que comportem tais atividades, sendo eles: Campo do América (ginásio), quadra de esportes da Vila Cayres (Walter Gio-vani de Brito), escola Carlos Bueno, Ginásio Municipal, Centro Comunitário do Parque das Palmeiras, Centro Comunitário da Morada do Sol/Jardim das Flores, Salão do CCI e Salão do Grupo Recreativo da Vila Cayres.

A iniciativa de criação do programa é uma ideia da administração municipal juntamente com a Diretoria de Esportes.

Todas as inscrições podem ser realizadas diretamente nos locais das aulas com os professores.