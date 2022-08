Moradores de Parapuã reclamam por falta de farmacêutico em PSF

Moradores de Parapuã reclamam por falta de farmacêutico no PSF do bairro Santa Helena

Na manhã desta quinta-feira 11, a reportagem recebeu várias ligações de moradores do município de Parapuã, relatando a falta de farmacêutico no PSF 8 de março no bairro Vila Santa Helena.

Segundo relato dos moradores é que recentemente este mesmo PSF ficou um mês sem o serviço do profissional e causando prejuízo para os moradores do bairro e adjacências, e que nesta quinta-feira o fato voltou acontecer, sem nenhum comunicado.

A reportagem tentou contato com a assessoria do prefeito Gilmar Martins, que até o fechamento da matéria não obteve resposta, mas o espaço fica aberto à Prefeitura Municipal de Parapuã.