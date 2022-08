Motorista morre em acidente entre dois caminhões e um carro no interior de SP

Segundo os bombeiros, o caminhoneiro morreu no local da batida. Ainda segundo a corporação, os demais motoristas envolvidos no acidente não se feriram.

A carreta envolvida no acidente pertence a uma empresa que presta serviço a uma multinacional instalada em Lençóis Paulista (SP) e estava carregada com placas de celulose.

Segundo o delegado Rodrigo Berbert, titular da delegacia de Igaraçu do Tietê, o motorista da carreta de celulose passou pelo teste do bafômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool. A Polícia Civil aguardo os laudos periciais e vai investigar as causas do acidente.