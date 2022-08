Unesp Dracena abre vagas na área administrativa

A Unesp de Dracena tem concurso público para a contratação de profissionais de nível médio para atuarem na divisão técnica administrativa da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas. As oportunidades são para assistente administrativo, áreas de comunicações e atividades auxiliares e de materiais.

O profissional contratado deverá exercer suas atividades em cargas horárias de 40 horas semanais, com remunerações nos valores de R$ 4.227,56.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 19 de setembro, pela internet mediante ao pagamento da taxa de R$ 61,00, através do site: https://www.vunesp.com.br/UEDR2202