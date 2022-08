Acidente com carro de Prefeitura deixa quatro feridos

Dois carros, um com placas de Nova Resende (MG) e outro de Amajarí (RR), envolveram-se em uma colisão frontal na altura do km 408,600.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, um dos carros envolvidos na batida é um veículo oficial pertencente à Prefeitura de Nova Resende.

Ainda segundo a corporação, o veículo oficial seguia viagem de retorno do Estado de Mato Grosso do Sul para a cidade mineira quando, no trajeto, bateu de frente no carro de Roraima, que, por motivos a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária da rodovia.