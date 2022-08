Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, prendeu nesta quinta-feira (11), uma mulher de 37 anos, pelo crime tráfico de drogas. A ação policial aconteceu no bairro conhecido como “Ninho das Cobras”, em Panorama.

Durante diligencias visando o combate ao tráfico de drogas e outros ilícitos, os investigadores de polícia estiveram na residência da acusada, um imóvel construído às margens da via férrea desativada, cujo local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas e de concentração de usuários. E durante a vistoria realizada no terreno da residência, mais precisamente defronte a porta da cozinha, foi encontrado dentro de um tênis um frasco plástico contendo 28 invólucros de substancias entorpecentes semelhante a droga “Crack”, embaladas de forma individualizadas e prontas para entrega ao comercio e consumo.

No local, aos agentes, a mulher a princípio negou a propriedade do material ilícito ali encontrado, no entanto, posteriormente alegou ser para o consumo próprio, inclusive retirou um outro pequeno frasco plástico, contendo uma porção de “Crack”, que estava escondido nas suas vestes e entregou aos policiais.

Diante dos fatos, tendo em vista as versões divergentes, foi proferida voz de prisão em flagrante delito e a mulher conduzida à Delegacia de Polícia. As substâncias entorpecentes foram apreendidas em autos próprios e encaminhadas ao IC.