Sabesp inaugura obras de saneamento em Lucélia e Osvaldo Cruz

A Sabesp inaugurou, nesta quinta-feira (11), três obras importantes para melhorar o saneamento básico nos municípios de Lucélia e Osvaldo Cruz. Juntas, as obras somam mais de R$ 3 milhões em investimentos da Sabesp. As inaugurações deram sequência a uma série de visitas e anúncios que o diretor de Sistemas Regionais da Companhia, Antonio Carlos Teixeira e o superintendente Augusto Cesar Marques Leme fizeram na região.

Em Lucélia, foi inaugurado o serviço de automação no sistema de abastecimento da cidade. Foram substituídos nove paineis de comando de bombas dos poços e reservatórios, o que garante o funcionamento pleno e adequado da operação diminuindo o risco de prejuízos e defeitos. Os investimentos foram de R$ 1,5 milhão e vão beneficiar aproximadamente 22 mil habitantes.

Já em Salto Botelho, distrito de Lucélia, a Companhia entregou o Sistema de Esgotamento Sanitário. Foi executada a rede coletora de esgotos, com 82 ligações, além da Estação de Tratamento. As obras tiveram investimentos de cerca de R$ 700 mil e contribuem para a melhoria da qualidade de vida e saúde de toda população.

O poço 7, em Osvaldo Cruz, também foi inaugurado e vai colaborar com o Sistema de Abastecimento Bandeiras, que atualmente já é abastecido pelos poços P5 e P6, garantindo o fornecimento de água para os próximos anos. Os investimentos nesta obra foram de mais de R$ 860 mil e beneficiam os mais de 15 mil habitantes.





“Temos outra novidade que vai garantir abastecimento pleno e desenvolvimento para Osvaldo Cruz. Vamos iniciar a construção do poço P8 para aumentar a disponibilidade hídrica do município, e, além disso, vamos fazer obra de contenção para preservar a estação de tratamento de esgoto. É a Sabesp preservando os mananciais e garantindo qualidade de vida para a população”, afirmou o diretor da Sabesp, Antonio Carlos Teixeira.

Outras visitas na região

O diretor de Sistemas Regionais da Companhia, Antonio Carlos Teixeira e o superintendente Augusto Cesar Marques Leme também estiveram em Bastos, Parapuã, Tupã e Paraguaçu Paulista.

Em Parapuã, está em andamento a obra de construção da Nova Estação de Tratamento de Esgotos da cidade. São R$ 5,5 milhões em investimentos, que vão beneficiar cerca de 15 mil pessoas.

Em Paraguaçu Paulista, está em andamento a construção da Usina Fotovoltaica com quase R$ 8 milhões em investimentos.

Nos últimos 4 anos, foram investidos R$ 185 milhões em obras de saneamento básico para a região de Presidente Prudente. “Estamos expandindo a coleta de esgoto rumo à universalização do atendimento. Iniciativa que contribui para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população com reflexos no desenvolvimento econômico dos municípios” afirmou Teixeira.

Dentre as principais realizações está a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário em distritos como Costa Machado (Mirante do Paranapanema), Nova Pátria (Presidente Bernardes) e Coronel Goulart (Álvares Machado), além da ampliação de estações de tratamento de esgotos em Bastos, Caiabu, Parapuã, Tarumã, Florínea e Álvaro de Carvalho.