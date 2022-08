SALMOURÃO: 7ª Cavalgada para Jesus já tem data marcada para setembro

A 7ª Cavalgada para Jesus de Salmourão já tem data marcada. O tradicional evento vai acontecer no próximo dia 18 de setembro.

No mês de julho, foi protocolado um ofício do evento junto à Prefeitura Municipal de Salmourão pelo coordenador do “Projeto Esporte sem Drogas”, Edvar Silva Duarte, vulgo Biduzinho.

A 7ª Cavalgada para Jesus terá renda revertida em prol à Casa de Repouso Emill Wirt, que esteve na Prefeitura Municipal representada pela diretora Janaína.

A prefeita de Salmourão Sônia Gabau ressalta a importância em apoiar esse tradicional evento de grande importância à cidade, que vem sendo realizado há anos.