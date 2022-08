Shows da ExpoVerde 2022 gera grande repercussão na região

Wesley Safadão, Ana Castela, Luan Pereira, Teodoro & Sampaio, Lauana Prado e a Galinha Pintadinha para o público infantil subirão ao palco nos 6 dias de festa

A ExpoVerde 2022 acontece de 30 de agosto a 4 de setembro e o momento mais aguardado chegou! A Comissão Organizadora divulga a grade de shows para os 6 dias de festa.

Abrindo a festa, Adamantina recebe pela primeira vez, Wesley Safadão. O show acontece na terça-feira (30). Na quarta-feira (31), Ana Castela “Boiadeira”, traz os seus sucessos para empolgar a plateia. Já na quinta-feira (1), o show será de Luan Pereira.

Na sexta-feira (2), canta na ExpoVerde 2022 a dupla Teodoro & Sampaio. Já no sábado (3), penúltimo dia de festa, Lauana Prado traz o seu repertório para o público de Adamantina e região.

Pensando ainda nas famílias e nas crianças, a Comissão Organizadora trará um show voltado ao público infantil que acontecerá no domingo (4), último dia de festa, a partir das 18h. A Galinha Pintadinha fechará os 6 dias de ExpoVerde 2022.

“A nossa grade de shows foi pensada com o objetivo de atender a todas as faixas etárias. Estamos ansiosos para a realização dessa grande festa que tem a expectativa de movimentar Adamantina”, afirma o presidente da comissão, Gustavo Taniguchi Rufino.

Além dos shows!

A ExpoVerde 2022 que tem como tema “Turismo com Sustentabilidade” ainda vai trazer como atrações um amplo espaço de comércio e encantar os visitantes com a quantidade de flores e plantas que também são expostas no Pavilhão de Flores e Plantas. Para este ano, os expositores estão comprometidos em trazer novidades em ornamentação.

O objetivo da Comissão Organizadora também é gerar conhecimento. Para isso, foi criado o espaço que recebe o nome de Espaço Inovação e Eventos – Expoverde 2022. Nele, serão ministradas diversas palestras gratuitas com diferentes temáticas.