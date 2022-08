Zé Neto e Cristiano é atração confirmada para o Faive Rodeio Show em Presidente Venceslau

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, considerada um dos maiores sucessos da música brasileira, está confirmada como atração para o Faive Rodeio Show, evento que será realizado em Presidente Venceslau no período de 14 a 23 de outubro. O anúncio foi feito no início desta noite de terça-feira pela Associação da Faive por meio de um post nas redes sociais da organização.

Além de Zé Neto e Cristiano, está confirmado o show da dupla Ícaro e Gilmar, da cantora Ana Castela e do cantor sertanejo Eduardo Costa.

O evento terá parque de diversões, praça de alimentação e boate, além da presença confirmada de entidades assistenciais que tradicionalmente reforçam o setor da gastronomia da festa.





Para o rodeio a Associação da Faive contratou o circuito profissional EP Show Rodeo Bull que fará as provas na arena com montarias em touros

Vendas de ingressos

Desde que o evento passou a ser reformulado a Associação Faive suspendeu as vendas de passaportes, no entanto, todos os ingressos já comercializados anteriormente terão validade para as novas atrações, inclusive os ingressos que foram adquiridos para a Faive que seria realizada em 2020 mas foi cancelada em função da pandemia. A dupla Zé Neto e Cristiano era uma das atrações da Faive 2020, e a Associação da Faive buscou trazer os artistas novamente no evento deste ano.

A organização destaca que não será necessária a troca do ingresso já que o bilhete adquirido terá validade para o evento a ser realizado no próximo mês de outubro.

As vendas serão retomadas com novo lote nos próximos dias nos pontos instalados em Presidente Venceslau e região.