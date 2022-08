FLÓRIDA: Santa Casa divulga homologação das inscrições e convoca para provas do processo seletivo

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, torna público a Homologação das Inscrições e Convocação para Provas, onde obteve um total de 249 inscritos sendo: Atendente (34); Auxiliar de Enfermagem (26); Auxiliar de Escritório (16); Auxiliar de Lavanderia (11); Auxiliar de Serviço de Alimentação (30); Enfermeira (23); Escriturário (65); Farmacêutico (02); Jardineiro (03); Nutricionista (05); Serviços Gerais (24); Técnico de Raio X (10).

O Edital completo se acha disponibilizado no site da empresa organizadora CONSESP – www.consesp.com.br , cuja responsabilidade é do candidato em acompanhar todas as publicações referentes a este Processo Seletivo.

Segue abaixo também o edital com a homologação das inscrições e convocação das provas publicado neste sábado na edição digital do jornal Folha Regional.